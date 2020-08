Les 8 premières minutes du biopic très attendu sur Grégory Lemarchal dévoilées (vidéo)

Grégory Lemarchal a remporté la Star Academy en décembre 2004. Un peu plus de 3 ans plus tard, il décède de la mucoviscidose, maladie incurable décelée chez lui alors qu'il n'a que 2 ans.

Sa courte carrière et sa voix exceptionnelle ont marqué plus d'un téléspectateurs, sans parler de son parcours et de sa ténacité.

Il y a un an, TF1 annonçait la production d'un téléfilm sur la trop courte vie et carrière du chanteur. Un biopic très attendu, qui sera diffusé le 7 septembre sur la chaîne française. Pour satisfaire les fans qui n'en peuvent plus d'attendre, les 8 premières minutes du téléfilm intitulé "pourquoi je vis" ont été dévoilées.

Le rôle de Grégory Lemarchal est interprété par Mickael Lumière. On le voit s'avancer pour la première fois sur la scène du plateau de la Star Academy afin d'interpréter la chanson de Daniel Balavoine "S.O.S d'un terrien en détresse".

Un flash back envoie ensuite le spectateur au printemps 1985, lorsque ses parents, Pierre et Laurence Lemarchal (joués par Arnaud Ducret et Odile Vuillemin) découvrent que leur enfant est atteint de la mucoviscidose.

Via ce biopic, la chaîne dit également vouloir passer un message de soutien et de prévention pour ceux qui vivent de près ou de loin avec cette maladie.