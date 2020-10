Les acteurs de Beverly Hills rendent hommage à Luke Perry le jour de son anniversaire

L'acteur Luke Perry qui interprétait Dylan McKay dans la série pour adolescents Beverly Hills 90210 aurait dû célébrer ses 54 ans hier. Décédé des suites d'un AVC le 4 mars 2019, ses anciens partenaires à l'écran de la série lui ont tous souhaité un joyeux anniversaire dans l'au-delà et ont partagé des souvenirs de l'acteur. Jennie Garth qui interprétait Kelly Taylor a partagé sur Instagram une photo d'elle avec Luke Perry et cette légende: "Pour toujours dans mon coeur..."

Brian Austin Green, qui endossait le rôle du jeune David Silver a partagé une photo des débuts de la série, où les deux acteurs sont sur une plage avec des t-shirts promotionnels de la série. Et cette légende: "Happy Birthday brother. Love you", ainsi que la dernière photo que l'acteur lui a envoyée via texto. On y voit Luke Perry sur une plage avec son chien.

Ian Ziering a partagé une photo des 4 acteurs hommes principaux de la série avec cette légende: "Tous, frères de différentes mères. Joyeux anniversaire L.P. RIP"