Les animateurs de Radio Contact surprennent Sandrine Dans pour célébrer les 30 ans de BEL RTL: "J'ai eu peur" (vidéo)

Ce jeudi matin, BEL RTL célèbre ses 30 ans. Votre station préférée est née le 2 septembre 1991. L'occasion pour les animateurs de Radio Contact de quitter exceptionnellement leur studio pour pénétrer dans le studio de la Matinale de Bel RTL et faire un peu de chambard. Maria Del Rio et Olivier Arnould ont débarqué sur le coup de 7h19 avec un gros gâteau rouge aux couleurs de BEL RTL. Lors de son entrée dans le studio qui est habituellement réservé au plus grand silence, Olivier Arnould s'est exclamé: "Bonjour, bonjour Bel RTL".

De quoi faire sursauter Sandrine Dans: "Je me suis dit qu'il y avait un problème dans le son. Mais qu'est ce qu'il se passe?"

Maria Del Rio justifie alors la présence des animateurs de Contact: "Comme vous êtes une radio emblématique, nous avions envie de participer, comme la famille participe quand

c'est l'anniversaire de quelqu'un."

Après les félicitations de rigueur, les animateurs ont pris la poudre d'escampette pour rejoindre leur propre studio situé dans le fond du couloir. Et Olivier Arnould de s'excuser: "Désolée d'avoir interrompu si brutalement votre programme..." "Vous m'avez fait peur! J'ai eu peur. Vous pouvez remettre cela à Halloween, cela marchera bien aussi", lui répond alors Sandrine en boutade.