Les BTS sont obligés de servir 18 mois dans l'armée sud-coréenne

Les BTS, l'un des plus grands groupes de musique du monde, vont quitter la scène pendant un an et demi pour servir dans l'armée sud-coréenne.



La Corée du Sud exige que les hommes âgés de 18 à 28 ans servent pendant au moins 18 mois, rapporte TMZ. "On attend beaucoup des jeunes Coréens qu'ils servent leur pays et les membres du BTS sont des modèles pour de nombreux Coréens de la jeune génération", a déclaré l'ambassadeur de Corée du Sud en Grande-Bretagne. Les membres du groupe de K-Pop, BTS, ont la même obligation que tout le monde de servir et protéger leur pays. L'ambassadeur n'a pas donné de calendrier sur la date à laquelle le groupe sera appelé à servir.



Cela rappelle les histoires d'Elvis Presley et de Johnny Hallyday, qui, au sommet de leur popularité, ont rejoint l'armée pour faire leur service militaire.