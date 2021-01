Les causes de la mort de l'ancienne James Bond Girl Tanya Roberts révélées

L'actrice américaine Tanya Roberts est décédée à l'âge de 65 ans ce 4 janvier. La star hollywoodienne était connue pour son apparition aux côtés de Roger Moore dans le film de James Bond de 1985 "A View To Kill". En plus d'être une Bond Girl, l'actrice a joué dans la cinquième et dernière saison de "Charlie's Angels" entre 1980 et 1981.

Tanya Roberts s'est effondrée chez elle après avoir sorti son chien pour une promenade. Emmenée ensuite d'urgence à l'hôpital et après avoir été mise sous respirateur, l'actrice est décédée, sans qu'on en sache plus, jusqu'ici, sur les raisons de ce décès.

Dans un communiqué relayé par le magazine People, l'agent de la star, Mike Pingel, a dévoilé les causes de sa mort. Il révèle que la comédienne est décédée "d'une infection des voies urinaires qui s'est propagée à ses reins, à sa vésicule biliaire, au foie et ensuite à la circulation sanguine."

Tanya Roberts n'avait pas d'enfants. Elle a été mariée durant 32 ans au scénariste Barry Roberts, décédé en 2006. Elle avait depuis un compagnon de longue date, Lance O'Brien.