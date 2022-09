Les Clooney décernent des prix dans le domaine de la justice lors d'une soirée très glamour (photos)

George Clooney et son épouse, Amal, sont plus que jamais le couple en or d'Hollywood. Ils ont organisé leur première soirée de remise des récompenses décernées à des personnes qui ont marqué la justice lors de leur soirée "Justice Albie Awards" organisée par la Fondation Clooney à la Bibliothèque publique de New York ce jeudi soir.

Selon la Fondation Clooney pour la justice, les prix Albie sont destinés à honorer "des journalistes, des leaders des droits de l'homme et d'autres défenseurs de la justice mondiale qui courent de grands risques pour ce qu'ils font".

L'événement porte le nom d'Albie Sachs, un avocat et juge sud-africain qui a été emprisonné pour sa lutte contre l'apartheid.

L'avocate glamour des droits de l'homme, 44 ans, était éblouissante dans une robe à franges dorée qui mettait en valeur sa silhouette sculpturale, tandis que l'acteur de 61 ans, avait respecté le code vestimentaire qui imposait le smoking.

Amal, qui a célébré son huitième anniversaire de mariage avec George ce mardi, a accessoirisé son look scintillant avec un sac à main doré assorti, des sandales argentées et des bijoux imposants et scintillants.