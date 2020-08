Les coachs de The Voice Kids émus aux larmes par la prestation d'Ilan, 11 ans: "Il m'a tuée" (vidéo)

Samedi 28 août, lors des auditions à l'aveugle dans The Voice Kids, un enfant a marqué les esprits suite à sa prestation. Ilan, 11 ans, a ému tous les coachs. Le petit garçon accompagné de sa mère, sa grand-mère, sa cousine et sa coach vocale, espérait toucher le coeur du jury de l'émission avec Les Feux d'Artifice, un titre de Calogero: c'est un pari réussi.



"J'ai fait mon premier concours à l'âge de six ans et dès que je suis monté sur scène, j'ai eu la sensation de vraiment chanter (...) Moi ce que j'aime dans la musique, c'est faire passer des messages à travers mes chansons", a confié le petit candidat en coulisse.



"Je vais chanter Les Feux d'Artifice, de Calogero. Cette chanson est importante pour moi, car je suis Niçois, et elle a été chanté par Calogero à la commémoration de l'attentat de Nice. C'est pas parce qu'on est un enfant qu'on ne peut pas transmettre un message. Donc j'ai que 11 ans, mais ce soir, je veux rendre hommage", a expliqué l'enfant.



Lorsqu'Ilan a commencé à chanter, Kendji Girac est le premier coach à s'être retourné. Les autres ont rapidement suivi. Jenifer, Patrick Fiori et Soprano ont été bouleversés par cette interprétation touchante, relate Closer.



Ilan a lui aussi été très ému par ce moment. Les coachs se sont levés pour le rejoindre et le féliciter. Soprano lui a demandé pourquoi il avait fait ce choix de chanson. "J'ai voulu vous émouvoir", a avoué le jeune chanteur. "C'est un excellent choix de chanson. On l'a redécouverte grâce à toi", lui a dit Jenifer. "On est ému, tu sais", a ajouté Patrick Fiori. "C'est la manière dont il l'a chanté, on a su qu'il y avait quelque chose derrière", a insisté Soprano.



"On a vraiment compris ce que tu voulais nous transmettre. C'est bien passé le message, bravo", a salué Kendji Girac à son tour. Ilan a décidé de poursuivre l'aventure avec Soprano. "Il m'a tuée, il m'a fait craquer lui", a confié Jenifer, encore touchée. "Là ça coule, la paupière elle se remplit", a répondu Kendji.