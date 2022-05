Les confidences de Christophe Willem: "J’ai pris beaucoup plus de coups avant d’être connu"

Ce mercredi, le chanteur Christophe Willem était l'invité d'Olivier Schoonejans dans le RTL avec Vous. Il a présenté sa nouvelle chanson et s'est également exprimé sur son évolution personnelle depuis le début de sa carrière.

Qu'est-ce qui a changé pour lui durant les 15 dernières années? "Si je suis plus serein ? En devenir d’être plus serein. On ne s’habitue jamais. Tous les métiers publics sont vertigineux. À la fois, ça vous porte, ça vous pousse et ça vous permet d’aller très très loin quand le succès est au rendez-vous. Quand la lumière décroît un petit peu, vous pouvez très vite retomber dans quelque chose de beaucoup plus sombre et vous renouez avec les fantômes de votre passé et les insécurités que vous avez pu ressentir dans votre vie."

Et de poursuivre : "Il y a un peu de tout ça dans ce rapport à ce métier, et en même temps, c’est le plus beau métier du monde qui permet de s’exprimer, de dire beaucoup de choses, d’être aussi la voix de ceux qui n’en ont pas, et de rentrer dans l’intimité de celles et ceux qui nous écoutent tous les jours."

J’ai pris beaucoup plus de coups avant d’être connu

"Vous dites, la société est violente. S’exposer, c’est prendre des coups. Cela a été votre cas ?", a demandé Olivier Schoonejans.

"J’ai pris beaucoup plus de coups avant d’être connu. Depuis le début de ma carrière, j’ai été préservé. Il y a une énorme sympathie de la part des gens que je peux croiser dans la rue. Évidemment, j’ai eu des fois des critiques violentes sur mes albums, mais sur ma personne pas tant que ça. En revanche, la notoriété (sic) a fait que j’ai eu un jugement sur moi-même beaucoup plus dur. C’est plutôt moi qui ai été dur avec moi, que le regard des autres.

Dans son nouvel album, le chanteur dit être "beaucoup plus cash". "J’avais besoin de parler avec les gens d’intime à intime. Je voulais mettre les choses beaucoup plus à plat. C’est une certaine mise en danger. Ces questionnements-là, je les ai eus durant la période de pandémie, qui a remis les choses à plat. Cette période a mis aussi en lumière le besoin que j’avais de couper avec toute forme de superficialité. J’avais besoin de me reconnecter avec ma passion plutôt qu’à mon métier. Car avec le temps, quand on a des métiers publics, on peut quelquefois être beaucoup plus proches de son métier et s’éloigner de sa passion. Or, si ce métier se fait sans fondamentalement la passion, il n’a plus vraiment de sens."

Christophe Willem sera par ailleurs présent lors de la soirée de clôture du Télévie ce samedi.

"Quand on a la chance d’être exposé et d’être la voix de ceux qui n’en ont pas, il y a le pouvoir de mobiliser les gens et d’arriver à les sensibiliser à des causes. On sait très bien qu’à l’heure actuelle, il y a énormément de causes nobles à défendre, à aider, à financer. Je ne me lasserai ainsi jamais d’apporter ma voix dans ce genre de cause et d’essayer de mobiliser un maximum la générosité et de fédérer les gens autour de projets qui nous touchent tous."