Les confidences troublantes de Lisa Marie Presley, la fille d'Elvis: pourquoi sa vie a été "complètement détruite"

Elle a beau être la fille du 'King", rien ne panse ses plaies. Et pour cause: après le décès de son père, Lisa Marie Presly a du faire "face à la mort, au chagrin et à la perte depuis l'âge de neuf ans".

Mais la peine de l’héritière d’Elvis ne s’arrête pas là. Il y a deux ans, son fils Benjamin s’est suicidé alors qu’il avait 27 ans. Un choc insurmontable pour la mère et sa famille, sur lequel elle revient longuement et péniblement dans une lettre ouverte, diffusée par nos confrères de People.

"J'ai pensé partager quelques éléments à prendre en compte en ce qui concerne le deuil pour quiconque est intéressé. Si ce n'est pour s'aider soi-même mais peut-être pour aider un autre qui est en deuil..." écrit-elle. "Je me bats avec moi-même et je me bats inlassablement et de manière chronique contre la culpabilité. Je me blâme chaque jour et c'est assez difficile à vivre maintenant", poursuit Lisa Marie Presley. "Rien, absolument RIEN n'enlève la douleur, mais trouver du soutien peut parfois vous aider à vous sentir un peu moins seul."



Elle, qui se dit reconnaissante envers son entourage, tente de garder son rôle de matriarche coûte que coûte. "Je continue parce que mon fils m'a dit très clairement dans ses derniers instants que s'occuper de ses petites sœurs était au premier plan de ses préoccupations et de son esprit. Il les adorait, (…) Ma vie et celle de mes trois filles telles que nous la connaissions ont été complètement détruites par sa mort." Un témoignage troublant.