Les conséquences très étranges du coronavirus sur le chanteur James Blunt: "Ils ont rendu mon petit paupaul encore plus petit"

Atteint par le Covid-19, James Blunt a perdu la voix. Le traitement conseillé par ses médecins a également des effets assez déplaisants sur son anatomie…

Un vrai cauchemar pour James Blunt. Non seulement le coronavirus l’empêche d’exercer son métier, mais en plus le traitement réduit la taille de son sexe, relate The Sun. Le chanteur de "You’re beautiful" a eu bien de la peine à donner de la voix au Royal Albert Hall vendredi dernier. Il s’en est expliqué auprès du public : "J’ai attrapé le Covid il y a deux semaines. Je n’ai eu qu’une seule injection et je pensais que tout irait bien. Mais en fait c’est rentré dans mes poumons et ma voix est foutue".

Sans voix, mais de bonne humeur, l’artiste a donné quelques détails étonnants sur son traitement. "Maintenant je suis sous stéroïdes et ils ont rendu mon petit paupaul encore plus petit", a-t-il raconté. Et le Britannique de confier : "Je n’en ai pas un gros de toute façon alors quand les docteurs m’ont dit de prendre des stéroïdes, j’ai pensé ‘merde, non !’". James Blunt espère toutefois être en mesure d’assurer sa tournée de concerts en Grande-Bretagne l’année prochaine.