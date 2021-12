Les derniers mots d’Avicii avant son décès

Les derniers mots d'Avicii avant de se suicider en avril 2018 ont été révélés dans un nouveau livre intitulé "Tim - La biographie officielle d'Avicii" qui sortira le mois prochain . L’auteur, Mans Mosesson, a rencontré la famille et les amis du DJ pour écrire cette biographie. Quelques extraits ont été dévoilés par le New York Times.

Il partage les mots écrits par le DJ dans son journal. Il dévoile ce qu'il a noté lors de son hospitalisation en 2014 pour une pancréatite aiguë.

"Ces jours à l'hôpital ont été les plus angoissants et les moins stressants de ces six dernières années, ce sont mes vraies vacances, aussi déprimant que cela puisse paraître".

"J'ai eu du mal à accepter de ne plus jamais boire, bien que tous les médecins m'aient fortement conseillé d'attendre au moins un an avant de boire une bière."

Tim Bergling de son vrai nom poursuit par ces mots: "Bien sûr, je n'ai pas écouté la majorité des médecins, j'ai écouté le couple qui disait que c'était OK si je faisais attention. J'étais ignorant et naïf et je faisais le tour du monde, toujours en tournée sans fin...".

L'auteur dévoile aussi ce que le DJ a écrit la veille de sa mort dans le sultanat d'Oman, endroit où passait des vacances avec des amis. Avicii a écrit ces derniers mots: "Le dépouillement de l'âme est le dernier attachement, avant qu'elle ne redémarre".