Les derniers mots de Jean-Paul Belmondo à ses proches avant de mourir

L'acteur Jean-Paul Belmondo, monstre sacré du cinéma français, est décédé ce lundi 6 septembre à son domicile de Paris à l'âge de 88 ans. Celui qu'on surnommait Bébel a tourné dans 80 films et laisse derrière lui des rôles inoubliables: jeune premier dans "A bout de souffle" ou encore pendu à un hélicoptère au-dessus de Venise dans "Le guignolo".

"Il s'est éteint tranquillement"

"Il était très fatigué depuis quelque temps. Il s'est éteint tranquillement", a précisé son avocat, Me Michel Godest. L'acteur du cinéma français a pu partir sereinement et échanger des dernières paroles avec ses proches. Parmi eux, le réalisateur Jeff Domenech. L'ami de Jean-Paul Belmondo, qui a notamment passé le confinement avec lui à Paris, a révélé au journal Le Parisien ses derniers mots. "Ne pleurez pas, ne soyez pas tristes. J'ai eu une vie heureuse, grâce à ma famille, à mes amis et au public", aurait-il prononcé.

"Les gens vont passer à autre chose"

Conscient de sa notoriété, l'acteur a tout de même pris du recul: "On va parler de moi un moment et puis les gens vont passer à autre chose", a-t-il dit. Ce à quoi Jeff Domenech lui a répondu:"On se souviendra toujours de toi, des places, des rues porteront ton nom".