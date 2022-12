Les émouvantes confidences de Patrick Sébastien à propos de son fils décédé à 19 ans: "Je le voyais sous chaque casque de motard"

Le fils aîné de Patrick Sébastien est décédé dans un accident de moto en 1990. Une tragédie que l'animateur loufoque n'évoque que très rarement. Mais une fois n'est pas coutume, à l'occasion des 30 ans du Grand Bluff, il s'est confié dans les colonnes du Parisien.

"Ce n'est pas du courage, c'est de la survie", expliquait l'animateur qui a connu la mort de son fils alors âgé de 19 ans. La pire des tragédies pour un parent, d'autant plus qu'au moment où Sébastien Boutot a été victime d'un accident de moto, il s'apprêtait à devenir papa.

Si Patrick Sébastien est parvenu à survivre, c'est grâce à la scène. Et au moment de se jeter à corps perdu dans le boulot, l'homme qui fait tourner les serviettes trouve l'idée du Grand Bluff en pensant à son enfant perdu. Dans cette émission culte des années 1990, l'humoriste se grimait pour participer à des émissions de télé et ainsi piéger les plus grands animateurs de l'époque: de Michel Drucker à Philippe Risoli en passant par Jean-Pierre Foucault.

Le programme a célébré ses 30 ans ce mardi et pour l'occasion, le créateur est revenu sur la genèse dramatique de cette émission de divertissement: "Elle remonte au décès de mon fils. Je l’imaginais sous chaque casque de motard que je croisais. Et un jour, l’un d’eux est venu me voir. Il avait une barbe et j’imaginais Sébastien déguisé. Je me suis dit ‘Allez, retire-la, je sais que c’est toi !’ Tout est venu là."