Les étapes clés de l'affaire Jeffrey Epstein

Rappel des étapes clés de l'affaire Jeffrey Epstein, après la condamnation mardi à 20 ans de prison de l'ex-mondaine britannique Ghislaine Maxwell pour trafic sexuel de mineures pour le compte du financier américain décédé.

- L'arrestation -

Le 6 juillet 2019, le milliardaire Jeffrey Epstein est arrêté aux États-Unis. Ce financier de 66 ans est inculpé deux jours plus tard d'exploitation sexuelle de mineures et d'association de malfaiteurs, deux chefs d'accusation passibles au total de 45 années d'emprisonnement.

L'homme d'affaires est accusé d'avoir, entre 2002 et 2005 au moins, fait venir des mineures dans ses résidences de Manhattan et de Palm Beach (Floride) "pour se livrer à des actes sexuels avec lui, après quoi il leur donnait des centaines de dollars en liquide".

Déjà accusé plus de dix ans auparavant en Floride de recourir aux services de dizaines de prostituées mineures, M. Epstein avait passé un accord controversé avec le procureur fédéral chargé de l'affaire et n'avait été condamné que pour des faits secondaires.

- Suicide en prison -

Le 10 août, Jeffrey Epstein est retrouvé pendu dans sa cellule. La procédure le visant se termine de facto, mais le procureur de Manhattan promet de poursuivre l'enquête sur ses agissements et ses éventuels complices.

Sa mort déclenche un torrent de conjectures et de théories du complot et conduit le FBI et le ministère de la Justice à ouvrir des enquêtes. L'autopsie confirme un suicide par pendaison.

- Enquête en France -

Alertée sur de potentielles victimes en France, la justice française ouvre une enquête le 23 août 2019 pour "viols" et autres "agressions sexuelles", notamment sur mineurs.

Des perquisitions sont effectuées au sein de l'agence de mannequins Karin Models, fondée par un de ses anciens proches, Jean-Luc Brunel, dont le nom apparaissait déjà dans l'enquête américaine.

- Le prince Andrew dans la tourmente -

Proche de Jeffrey Epstein, le Prince Andrew dément "catégoriquement", le 17 novembre 2019 dans un entretien avec la télévision britannique qui tourne au fiasco, les accusations d'agressions sexuelles d'une Américaine, Virginia Giuffre, qui était alors mineure. Le 20, il met "fin à ses engagements publics".

- Ghislaine Maxwell inculpée -

Le 2 juillet 2020, Ghislaine Maxwell, l'ex-compagne de Jeffrey Epstein accusée par plusieurs des victimes présumées de ce dernier d'avoir aidé à les recruter, est arrêtée aux États-Unis, inculpée de trafic de mineures et placée en détention.

- Brunel mis en examen -

Le 17 décembre, Jean-Luc Brunel est interpellé à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle alors qu'il allait s'envoler pour Dakar. Il est mis en examen le lendemain pour "viols sur mineur de plus de 15 ans" et "harcèlement sexuel" et placé en détention provisoire. Il sera de nouveau mis en examen six mois plus tard.

- Relations embarrassantes -

La société d'investissement Apollo Global Management annonce en mars 2021 le départ de son patron Leon Black qui avait des liens d'affaires avec Jeffrey Epstein.

L'ex-patron de Microsoft Bill Gates admet en août avoir fait "une énorme erreur" en rencontrant l'ex-financier en vue de collecter des fonds pour ses activités philanthropiques.

La banque britannique Barclays annoncera en novembre le départ de son patron Jes Staley, visé par une enquête des autorités financières sur ses liens avec Jeffrey Epstein.

- Plainte contre le prince Andrew -

En août, l'accusatrice du prince Andrew porte plainte à New York. La police britannique réexamine les accusations le visant, mais annonce en octobre qu'elle ne prendra aucune autre mesure.

- Maxwell jugée coupable -

Le procès de Ghislaine Maxwell s'ouvre le 30 novembre à New York. Le 29 décembre, elle est reconnue coupable de cinq chefs d'accusation de crimes sexuels, dont le trafic de mineures.

- Accord entre le prince Andrew et son accusatrice -

Le 12 janvier 2022, la justice américaine refuse de classer la plainte au civil contre le prince Andrew.

Trois jours plus tard, les avocats de Virginia Giuffre annoncent un accord à l'amiable, pour un montant confidentiel mais estimé par la presse britannique à plus de 14 millions d'euros.

En mars, l'action en justice à New York contre le prince sera officiellement abandonnée après un règlement financier.

- Décès de Brunel -

L'ancien agent de mannequins Jean-Luc Brunel est retrouvé mort pendu dans sa cellule de prison à Paris dans la nuit du 18 au 19 février. Une enquête est ouverte.

- Maxwell condamnée -

Le 28 juin, Ghislaine Maxwell est condamnée à 20 ans de prison.