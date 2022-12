Les facultés mentales de Bruce Willis déclinent: sa famille "chérit chaque moment" avec lui et "prie" pour un miracle de Noël

Depuis que Bruce Willis s'est retiré de sa carrière de plusieurs décennies à Hollywood, il s'est rapproché de son ex-femme, Demi Moore, tandis que sa femme actuelle, Emma Heming, tente de l'aider à communiquer. Sa famille a annoncé en mars dernier que l'acteur légendaire de 67 ans souffrait d'aphasie, un trouble qui affecte la capacité de la personne atteinte à parler et à comprendre le langage.



Depuis, son état a diminué, a déclaré une source proche de la famille à RadarOnline. Ses proches se réunissent maintenant pour passer chaque moment qu'ils peuvent ensemble. "Ils savent qu'il ne sera pas toujours là", a déclaré la source anonyme. Alors ils chérissent chaque instant.



La source a poursuivi en racontant que Demi Moore "a été en contact permanent avec Bruce et Emma".



"Elle profite de toutes les occasions possibles pour passer du temps avec lui", a-t-on ajouté : "Si elle n'est pas à ses côtés, elle l'appelle au téléphone pour que Bruce puisse entendre sa voix".



La famille recomposée passe maintenant les fêtes de fin d'année dans l'Idaho ensemble, comme chaque année. "C'était toujours un moment spécial", a déclaré la source. Les traditions familiales qu'ils aimaient ont continué, comme les soirées pyjama et les soirées jeux.



La source a ajouté que Demi et Emma se sont également rapprochés en travaillant ensemble pour aider l'acteur en difficulté.



Bruce ne peut pas dire grand-chose. Emma a donc été sa voix et sa communicatrice. Il semble qu'il s'éloigne de plus en plus d'elles et cela leur brise le cœur, précise la source. Il a été "douloureux de le voir se détériorer". "L'ancien Bruce manque aux filles les plus âgées - celui qui les taquinait sur leurs petits amis et leur donnait des conseils non sollicités".



À l'approche de Noël, "tout ce qu'ils peuvent faire, c'est leur dire qu'ils l'aiment et prier pour un miracle de Noël". Bruce a épousé Emma en 2009, et ensemble ils ont des filles, Mabel et Evelyn. La star de Die Hard a été mariée à Demi Moore de 1987 à 2000. Ils ont eu ensemble des filles, Rumer, Tallulah et Scout. Plus tôt, cette année, la famille de Bruce a révélé qu'il se retirait de la scène en raison de son diagnostic d'aphasie.

Qu'est-ce que l'aphasie, dont souffre Bruce Willis?

En mars 2022, l'annonce mercredi de la fin de la carrière de l'acteur Bruce Willis, atteint d'aphasie, a braqué les projecteurs sur ce trouble du langage peu connu du grand public, bien qu'il touche de nombreuses personnes.



L'aphasie est un trouble du langage causé par des lésions cérébrales. Elles résultent le plus souvent d'un événement soudain, comme un accident vasculaire cérébral (AVC), ou un traumatisme crânien.



Mais "il existe d'autres possibilités, comme une maladie dégénérative", par exemple Alzheimer, provoquant alors des dommages progressifs, a expliqué à l'AFP Brenda Rapp, de l'université Johns Hopkins.



La famille de Bruce Willis n'a pas détaillé la cause de son aphasie. "L'aphasie signifie simplement que quelqu'un a un problème de langage avec lequel il n'est pas né", a résumé Hugo Botha, neurologue à la Mayo Clinic dans le Minnesota.



Les capacités à parler, comprendre les autres, lire et écrire sont alors atteintes. Environ deux millions d'Américains souffrent d'aphasie, selon la National Aphasia Association, soit davantage que la maladie de Parkinson.