Les fans d'Indochine se ruent sur les places de concert: pourquoi le groupe pratique-il des prix plus abordables que les autres?

Le groupe Indochine reprend la route après une longue période sans concert et sera en tournée dans les stades français prochainement. Les tickets ont été mis en vente mercredi et ils n'ont pas fait long feu.

Avec des tickets entre 60 et 85 euros, le groupe pratique des tarifs plutôt attractifs en comparaison à des très nombreux groupes, dont le prix des tickets dépasse souvent les 100 euros.

Nicola Sirkis a expliqué au Huff Post pourquoi il tenait à garder des prix abordables : "Nous ne sommes pas très appréciés des producteurs de concert et ils aimeraient bien qu'on augmente nos prix. Mais non", lance-t-il.

Et le groupe assume cette différence de prix financièrement : "On réduit sur nos cachets !", ajoute Nicola Sirkis.

Les fans qui ont acheté leur ticket ont déboursé 60 euros pour les places sur la pelouse et 85 en tribune. "Que ce soit dans la tribune nord ou sud, ouest ou est les gens ont la même visibilité. On a toujours refusé ces trucs de carré or, tribune or... On a l'impression qu'on est dans le Titanic, il y a que les premières classes qui vont s'en sortir !", a encore expliqué le chanteur qui ne veut pas ajouter de différence de prix supplémentaire.

Et le leader du groupe légendaire envoie un message fort à ses fans : "C'est juste un moindre égard qu'on a envers un public qui nous permet de vivre notre passion et ça n'a jamais été le but d'Indochine de s'enrichir. Pas mal d'artistes ont ce but-là, nous ça ne nous a jamais branchés. On est dans une société dite capitaliste où le but c'est de toujours gagner plus. Nous on travaille plus pour gagner un peu moins."

Cette tournée des stades prévoit des concerts l'été prochain à Bordeaux, Marseille, Paris, Lyon et Lille. Et en moins de 24 heures, Paris et Lille étaient complets.