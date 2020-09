Les fans de Céline Dion BLUFFÉS par les premières images du biopic sur la diva par Valérie Lemercier (vidéo)

Les fans de Céline Dion BLUFFÉS pas les premières images du biopic sur la diva par Valérie Lemercier (vidéo)

Il y quelques mois, Valérie Lemercier annonçait s'être lancée dans un biopic sur la vie de Céline Dion. L'idée étant de retracer la vie de la chanteuse de 5 à 55 ans. À la réalisation du film, Valérie Lemercier incarne également la diva québécoise à l'écran. Et pour jouer ce rôle, elle a travaillé tous la gestuelle et les mimiques de Céline Dion

L'actrice et réalisatrice était sur le plateau de Quotidien ce lundi 31 août pour évoquer le biopic, "Aline" et faire découvrir la bande-annonce au grand public.

Très stressée de l'accueil qu'allait lui réserver le public à la vue de ces premières images, Valérie Lemercier a rapidement pu se rassurer. En effet, à la diffusion des premières images du film, les avis des fans sont assez unanimes.

"Cette BA est canon ! Elle promet un film plein de frissons et d'émotions. On sent que Valérie Lemercier aime, adore Céline Dion !", peut-on lire sur Twitter. "Le film de Valérie Lemercier Aline sur la vie de Céline Dion a l’air dingue !", "Hyper impressionnante la bande-annonce du film de Valérie Lemercier. J'ai adoré !", "J'avais pas forcément envie de voir le film mais les images et le travail de Lemercier me donnent envie de voir le résultat", lit-on encore.



C'est prometteur ! À votre tour de vous faire un avis.