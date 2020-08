Les fans de Damso et Lous and the Yakuza s’emballent en découvrant ces photos: "Je vends un rein pour 15 min dans cette caisse"

© Instagram Lous and the Yakuza

Lous and the Yakuza a publié des photos d’elle et de Damso en plein délire dans une voiture. L’interprète de Feu de bois semble même esquisser un sourire aux côtés de son amie. Il n’en fallait pas plus pour que les deux talentueux artistes belges déchaînent les passions..."Les gens qui vont crier au featuring, s’il vous plaît calmons nous déjà", a écrit l’interprète de Dilemme.

Mais ce duo, de nombreux fans l’attendent avec impatience…"C’est pas ce que tu veux, mais on veut quand même le feat", a répondu une internaute. "Je ne peux pas m'empêcher de penser au feat ", a insisté une autre personne.

"Je vends un rein pour 15 minutes dans cette caisse", a lancé une fan des deux artistes qui ne s'est pas trop attardé sur la question. "Imaginez un son avec Damso et Lous and the Yakuza! Lous and the Yakuza, si tu vois ce commentaire, j’espère vraiment qu’il y aura un jour un son de vous deux", a encore écrit un admirateur.