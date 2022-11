Les fans de Timothée Chalamet prennent d'assaut le tapis rouge à Milan: la police forcée d'intervenir

La première du tapis rouge de Milan pour le nouveau film de l'acteur Timothée Chalamet, "Bones and All", a failli être annulée samedi pour des raisons de sécurité, alors qu'une foule de fans prenait d'assaut le tapis rouge.



Le film - qui met en vedette l'acteur de 26 ans - devait être présenté au Space Cinema Odeon de Milan, mais la police locale a craint que le nombre croissant de fans ne présente un risque important pour la sécurité et a décidé d'annuler l'événement, rapporte Variety.





Selon les autorités locales, l'événement s'est poursuivi - bien que dans une capacité limitée - et la projection a eu lieu comme prévu.



"Bones and All" a fait ses débuts en septembre au Festival du film de Venise, où il a été accueilli par un autre grand nombre de fans.



Alors que le festival de Venise a pu offrir suffisamment d'espace à l'acteur de "Call Me By Your Name", la salle de Milan n'était pas préparée.



"Bones and all" met en scène Chalamet aux côtés de Taylor Russell dans le rôle d'un couple d'amoureux cannibales sur la route ensemble.