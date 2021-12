Comment se passent les fêtes de Noël chez Brigitte et Emmanuel Macron? "C'est un grand désordre"

Comment le président français va-t-il passer les fêtes de Noël ? C'est la question que des enfants lui ont posée sur RTL.

Ce vendredi 17 décembre, dès 19h15, Emmanuel Macron est dans l'émission "Ils refont la France spécial Noël", sur RTL France. Durant l'émission, qui a été enregistrée à l'avance, il a été interrogé par des enfants de 8 à 11 ans. Ils lui ont posé une question très importante : comment le président va-t-il passer les fêtes de Noël ?

RTL France a dévoilé cet extrait. Emmanuel Macron a répondu aux enfants : "Je vais fêter Noël avec ma femme, nos enfants et nos petits-enfants". Le président français a expliqué que Noël était "très classique". Et concernant ses cadeaux ? "J'ai fait ma liste, il y a des livres et des disques."

Emmanuel Macron a continué: "Il y a un moment où les cadeaux apparaissent. C'est un grand désordre ! Après, les uns et les autres sont mobilisés pour monter les jouets des uns ou essayer de déchiffre le mode d'emploi des autres".