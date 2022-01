Les frères Bogdanov poursuivis dans un procès pour escroquerie: qu’est-ce qui leur était reproché?

Igor et Grichka Bogdanov, décédés il y a peu, sont cités dans un procès pour "escroquerie sur personne vulnérable", aux côtés de quatre autres prévenus.

Au tribunal judiciaire des Batignolles, à Paris, un procès pour escroquerie s’est ouvert sans les frères Bogdanov, mais avec leurs quatre coprévenus. Décédés le 28 décembre 2021 et le 3 janvier 2022 des suites du Covid 19, Igor et Grichka Bogdanov resteront de toute façon des innocents pour la justice. Mais pourquoi leur nom est-il cité dans cette affaire ?

Igor et Grichka Bogdanov s’étaient liés d’amitié avec un certain Cyrille Pien. Cet ancien hôtelier de 53 ans, riche héritier, qui souffrait de troubles bipolaires, aurait remis aux jumeaux 160.000 euros en liquide et signé des chèques pour 1,5 million d’euros entre 2017 et juin 2018. Pour les deux frères, il s’agissait de "contribution à des projets" : la production d’un film, l’achat d’un hélicoptère, etc.

Les frères ont-ils profité de la faiblesse psychologique de Cyrille Pien ? La victime présumée n’était pas là non plus pour éclaircir ce point. Elle s’est suicidée le 31 août 2018, deux mois après la mise en examen d’Igor et Grichka Bogdanoff selon le Huffpost. Mais d’autres prévenus ayant profité des largesses de Cyrille Pien étaient sur le banc des accusés. Les proches de Cyrille Pien espèrent en apprendre plus au cours de la procédure judiciaire.