Les Frères Scott: pas de reboot mais Brooke, Peyton et Hayley dans un nouveau podcast

La série "Les Frères Scott" s’offre une seconde jeunesse grâce aux plateformes de streaming. Les anciens fans et les nouveaux espèrent un reboot, mais c’est un tout autre projet qui voit le jour. Les trois actrices principales, Sophia Bush, Hilarie Burton et Bethany Joy Lenz, se réunissent autour d’un podcast.

Un vent de nostalgie souffre sur Tree Hill. Les fans des "Frères Scott" sont aux anges depuis quelques jours. Les trois actrices principales, Sophia Bush (Brooke Davis), Hilarie Burton (Peyton Sawyer) et Bethany Joy Lenz (Haley James Scott) se retrouvent autour d’un projet de podcast.

"J’ai remarqué qu’il y avait beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui disaient qu’ils revoyaient la série, raconte Sophia Bush à ETOnline. Et je me suis dit, ‘Est-ce à notre tour ?… Devrions-nous le faire ?’ Donc j’ai appelé Hilarie et je lui ai dit, ‘Tu me dis si c’est de la folie, mais étant donné que tu es partie la première, je te demande à toi d’abord. Qu’en penses-tu ?’ Et elle m’a répondu, ‘Oui, je suis partante. Appelle Bethany’. Je lui ai dit, ‘Très bien, je l’ajoute’. J’ai appelé Bethany et nous étions toutes les trois partantes pour le faire."

Dans "Drama Queens", les actrices vont revoir les 187 épisodes des "Frères Scott" et faire part de leurs anecdotes et souvenirs de tournage. Le but est aussi de tourner la page suite au scandale d’harcèlement sexuel de la part du créateur de la série, Mark Schwann.

"Ce que je trouve génial, c’est de reprendre ce qui nous revient de droit. Nous avons beaucoup travaillé en tant que jeunes adultes et nous ne sommes pas responsables des actions des autres, explique Hilarie Burton. C’est génial de récupérer ce qui nous appartient et qui nous enthousiasmait lorsque nous avions 22, 23 ans, et de le faire aujourd’hui en tant que femmes adultes."