Les idées cocktails de Julien Lapraille: "Tomate, fraise, persil" (vidéo)

Comme tous les vendredis, Julien Lapraille était présent sur le plateau du RTL Info 13h pour donner ses bonnes idées de recettes. Avec l’arrivée de l’été, il a donné quelques idées de cocktails.

L’été est là, même si ça ne se voit pas spécialement. Et avec ça, l’arrivée des cocktails, alcoolisés ou non. Julien Lapraille donne quelques idées :

Fraise – tomate – persil – vinaigre – huile – poivre

"Trois quart de tomates pour un quart de fraise, recommande le chef. Le persil, il y a un truc à savoir c’est que je garde toujours les tiges. Dans les tiges, il y a du caractère, du goût, du parfum. Ce que j’ai fait, dans la petite assiette à côté, j’ai repris justement de la tomate, de la fraise, du persil, pour le mettre dans mon verre par-dessus pour ajouter de la mache."

Pour rendre les cocktails plus onctueux, l’astuce est d’ajouter du yaourt O%. "On le mixe avec du jus de fenouil, du jus de céleri branche et un peu de concombre."

Ensuite, il faut évidemment passer le tout à la centrifugeuse pour obtenir un mélange liquide. "Si on mixe ça, le problème c’est qu’on va avoir des fibres, du fenouil, du céleri, ça va être beaucoup moins agréable en bouche. Si on a le temps et qu’on mixe au mixeur, on peut passer au tamis fin, mais ça prend beaucoup de temps."

Autre astuce, pour rafraîchir le cocktail, l’idée est de réaliser des glaçons de ce qui compose la boisson. Ici, par exemple, de faire des glaçons de jus de tomate ou de jus de fraise.