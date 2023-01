Les Kardashian confus et préoccupés par le mariage soudain de Kanye West avec une femme que "Kim déteste"

Selon Page Six, la famille Kardashian est confuse et préoccupée par le "mariage" soudain de Kanye West avec Bianca Censori, l'architecte de Yeezy, a déclaré une source à Page Six. L'une des questions qui inquiète la famille est de savoir comment la prétendue nouvelle mariée de West s'insère dans la vie de ses enfants.

"La famille ne prend pas encore cela comme un mariage", nous dit une source. "Ils ne savent pas ce que c'est".

Après avoir disparu suite à une série de récents débordements antisémites, il a été rapporté la semaine dernière que le rappeur de 45 ans, a épousé son employé Bianca Censori, 27 ans, lors d'une cérémonie intime à Beverly Hills, en Californie.

La source nous dit que les Kardashian attendent maintenant de voir si l'artiste dépose effectivement les papiers de mariage. "Ils ne sont pas sûrs qu'il s'agisse d'un coup de pub", dit la source. "Ils attendent de voir s'il dépose les papiers. Ils sont nerveux parce que si c'est réel, elle serait dans la vie des enfants."

Kim Kardashian et Kanye West, séparés en février 2021, partagent quatre enfants, North, Chicago, Pslam et Saint.

Page Six a précédemment rapporté que Kardashian n'aime pas Censori, et "l'a longtemps méprisée".

"Kim la déteste", nous a dit un initié la semaine dernière. Notre dernière source confirme que Kardashian n'est pas une fan de Censori.

"Kim a une mauvaise opinion d'elle", dit l'initié, qui a également noté que "cette femme a fait des choses pour se faire ressembler à Kim", sans élaborer.

"C'est déjà un cauchemar d'être co-parent avec lui, ce n'est qu'un déchirement de plus."