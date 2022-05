Les mots poignants de Slimane sur sa paternité: "C’est ce que j’ai cherché toute une vie"

Le chanteur Slimane est l’invité est 50 min Inside ce samedi. Dans cette émission, il se confie auprès de Nikos Aliagas sur ce que lui procure le fait d’être père. Et ses mots sont touchants, directs et sincères. "Ce que j’ai cherché toute une vie, en fait c’est la paternité qui me l’a apporté. J’avais trop d’amour en moi", sourit-il face caméra.

S’il avoue que rien ne s’est fait de manière instantanée, Slimane se sent "de plus en plus amoureux" de sa petite fille, Esmeralda, dont il donne régulièrement des nouvelles sur les réseaux sociaux. "Ca ne fait que grandir, ça fait très peur d’ailleurs !"

Enfin, le chanteur affirme comprendre ce que son père et sa mère ont ressenti en l’élevant: il leur voue désormais ainsi plus de respect et plus de salut. "Je sais l’inquiétude, je sais l’amour", livre le meilleur ami de Vitaa.