Les parents de Brad Pitt n'ont plus vu leurs petits-enfants depuis 4 ans

Les parents de Brad Pitt, Jane et William, n'auraient plus vu leurs six petits-enfants depuis quatre ans, affirment différentes sources citées par le journal du Sun.

Les 6 enfants d'Angelina Jolie et Brad Pitt à savoir Maddox, 19 ans, Pax, 16 ans, Zahara, 15 ans, Shiloh, 14 ans, et les jumeaux Vivienne et Knox, 12 ans, n'ont plus rendu visite à leurs grands-parents paternels depuis 2016: "Quand ils étaient ensemble, Brad et Angelina emmenaient les enfants rendre visite à leurs grands-parents. Les enfants adoraient. Les Pitts ont une immense cour et ils faisaient de la luge en hiver et des feux de camp en été."

Et cette source d'affirmer que "pour autant qu'ils le sachent", Jane et William ne les ont plus vus à cause de tensions entre , la maman de Brad Pitt et son ex épouse Angelina.

Jane a célébré jeudi son 80e anniversaire lors de festivités organisées dans une maison de Brad Pitt située sur la plage de Goleta, en Californie, mais les enfants de Brad et Angelina semblaient ne pas être présents même si Jane avait tous ses autres petits-enfants autour d'elle.

Les enfants du frère de Brad: Doug, Landon, Sydney et Reagan, et les enfants de la sœur de l'acteur, Julie: Cruz, Rylie, Josie, Caden et Caleb, étaient tous présents à l'événement. Certains ont d'ailleurs partagé sur les réseaux sociaux un aperçu de la fête d'anniversaire.

Sydney a profité des réseaux sociaux pour partager un grand nombre de clichés avec Jane, y compris un selfie de toutes les filles dans des t-shirts sur mesure "Grammy 80th Birthday Banger''.