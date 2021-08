Les jeunes princes William et Harry dans The Crown: de premières images dévoilées (photos)

Ce mercredi étaient jouées des scènes de la prochaine saison de The Crown à Ardverikie Lodge, en Ecosse. La comédienne qui joue la princesse Diana, ainsi que les deux jeunes acteurs qui interprètent les rôles de William et Harry, ont notamment été aperçus.

Ce mercredi, la comédienne Elizabeth Debicki a été vue sur le plateau de tournage de The Crown pour la première fois. C'est elle qui incarne en effet Lady Di dans la saison à venir. Il avait été annoncé l'année dernière qu'elle remplacerait Emma Corrin et jouerait le rôle de Diana dans les saisons 5 et 6 de la série, qui abordera le décès de cette dernière en 1997.

La comédienne jouait une scène avec les jeunes acteurs qui incarnent les princes William et Harry, alors que les fans de la série n'avaient pu les voir que bébés lors de la saison précédente. Les noms des deux acteurs n'ont pas encore été dévoilés. Ce mercredi, ils étaient à Ardverikie Estate, en Ecosse.

© Isopix

Elizabeth Debicki est une actrice australienne, elle a notamment joué dans The Great Gatsby. "L'esprit de la princesse Diana, ses mots et ses actions vivent dans les coeurs de tellement de gens, avait-elle confié à l'annonce de son rôle. C'est un privilège et un honneur de rejoindre cette série magistrale, à laquelle j'ai totalement accroché dès l'épisode 1."