Les rares confidences de Jérémy Frérot sur la naissance de son 2e enfant avec Laure Manaudou

Depuis le mois de janvier, Laure Manaudou et Jérémy Frérot sont à nouveau parents. La naissance du petit garçon a beaucoup fatigué la maman, comme elle l'expliquait récemment en story sur Instagram.

"Merci les filtres d'enlever les cernes, les restes de larmes, la fatigue. Le post partum d'un troisième, c'est encore plus difficile... Ne croyez pas que c'est plus facile chez les autres", avait-elle confié il y a peu.

De quoi alerter Michel Drucker, qui a demandé à Jérémy Férot, invité de Vivement Dimanche, comment allait asa compagne aujourd'hui.

"Elle va bien, fatiguée mais elle va bien !", a ainsi rassuré le chanteur, qui a ensuite plaisanté sur le bébé et le métier de ses célèbres parents. "Non, il n'a pas les pieds palmés et il n'a pas de cordes vocales pour l'instant", a ajouté Jérémy Frérot.

D'habitude plutôt discret sur sa vie privée, il a confié à Michel Drucker avoir assisté à l'accouchement de sa compagne. "J'étais aux premières loges. Avec cet accouchement à domicile, j'ai réalisé encore plus toute la force des femmes à donner la vie. Sans péridurale, avec une assistance médicale réduite, c'est tout autre chose", a-t-il déclaré. Mais heureusement, une sage-femme était pour les assister : "Elle nous a beaucoup aidés mais nous sommes bien fatigués !", a-t-il conclu.