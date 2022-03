Les Rolling Stones se produiront cet été au Stade Roi Baudouin pour leurs 60 ans de carrière

Les Rolling Stones se produiront au Stade Roi Baudouin à Bruxelles le 11 juillet. Le groupe de rock britannique l'a annoncé lundi.

La vente des billets débutera vendredi à 9 h sur le site de l'organisateur de concerts Greenhouse Talent.

Me titre de leur tube, "Start me up" ("Allume-moi"), accompagné du logo-langue, a été projeté sur une tour de télécommunication à Bruxelles. Et une pleine page avec "Pleased to meet you" ("Ravi de te rencontrer", paroles de "Sympathy for the devil") est apparue dans Le Soir.

L'année 2022 est chargée en symboles pour les Stones. Le groupe fête les 50 ans d'un de leurs albums iconiques, "Exile on main street" et surtout leur 60 ans d'existence. L'acte de naissance du groupe est fixé par la critique rock à leur première scène ensemble en juillet 1962 au Marquee à Londres.

Ce sera une tournée européenne sans Charlie Watts, batteur historique décédé en 2021, remplacé par Steve Jordan, nouveau venu, pour la tournée américaine l'an dernier.