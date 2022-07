Les Spice Girls enfin (et vraiment) de retour? Ce qui se prépare avec le groupe au complet !

Cela fait plusieurs fois que les cinq Spice Girls font de fausses joies à leurs fans d’antan! Le girlsband se reforme, mais pas au complet (Victora Beckham refusant catégoriquement de retourner dans l'aventure), le groupe part en tournée mais l’annule à cause du Covid… Cette fois-ci, c'est quasiment sûr, les cinq stars des 1990 seront bientôt enfin réunies, et au complet !

C’est le Sun qui rapporte que les Spice Girls ont signé un accord pour un docu-série sur le groupe ! Il s’intitulerait Spice Up your life, soit le nom de l’un des tubes du groupe phare, et serait réalisé par Jason Hehir, aux manettes de The Last Dance sur Michael Jordan. "Le réalisateur et tout le concept de la façon dont ce documentaire a été tourné et filmé est vraiment, vraiment, vraiment bon. Nous allons donc créer notre propre version avec eux", a même assuré Mel B à l'émission de télévision australienne The Project.

On ignore encore la date de sortie de ce documentaire.