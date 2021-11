Les stars se sont LÂCHÉES pour Halloween: voici les meilleurs déguisements (photos)

© Instagram Hailey Bieber, TheWeeknd et Kerry Washington

Les stars ont tout donné cette année pour Halloween. Durant tout le week-end, les célébrités ont partagé leurs déguisements sur les réseaux sociaux. L'indétrônable Heidi Klum a carrément tourné un film.

La chanteuse Ciara a rendu hommage au groupe mythique TLC...

Certaines ont opté pour des tenues effrayantes tandis que d'autres ont misé sur une ambiance plus kitsch et comique comme Justin Bieber, déguisé en ours en peluche.

Comme chaque année, de nombreuses célébrités ont rendu hommage à leurs idoles. C'est le cas d'Hailey Bieber. Elle s'est déguisée en Britney Spears. La série Squid Game est la grande tendance du moment comme le prouve Kerry Washington. L'actrice s'est déguisée en "participant 456".

Le chanteur The Weeknd a sans doute un des meilleurs costumes de l'année...