Les touristes de SpaceX ont parlé à Tom Cruise depuis l'espace

Les touristes spatiaux volant en ce moment en orbite autour de la Terre à bord d'un vaisseau de SpaceX ont discuté avec le célèbre acteur Tom Cruise depuis l'espace, a annoncé vendredi le compte de la mission.

Ils seront par ailleurs en direct sur Youtube vers 21H00 GMT (17H00 sur la côte est américaine), afin de "faire un point sur leur voyage de plusieurs jours", a annoncé SpaceX dans un tweet.

"Rook, Nova, Hanks et Leo ont parlé à Tom Cruise aujourd'hui", avait tweeté plus tôt le compte officiel de la mission Inspiration4, en utilisant les surnoms de ces quatre premiers passagers privés à voler avec SpaceX.

Ils ont "partagé leur expérience depuis l'espace" avec l'acteur, a précisé le tweet. "Maverick, vous pouvez être notre ailier quand vous voulez."

Maverick est le nom du pilote d'élite incarné par Tom Cruise dans le film "Top Gun".

L'année dernière, l'ancien administrateur de la Nasa sous Donald Trump, Jim Bridenstine, avait annoncé un projet de film en apesanteur, avec Tom Cruise, à bord de la Station spatiale internationale.

Aucun détail n'a toutefois été livré pour le moment sur le projet, qui devrait se faire en coopération avec SpaceX.

Les quatre passagers d'Inspiration4 -- le milliardaire Jared Isaacman et trois autres Américains -- ont décollé mercredi soir depuis la Floride. Ils volent actuellement plus loin que la Station spatiale internationale, et la mission doit durer trois jours au total.