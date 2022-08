Les voisins d’Ed Sheeran comptent "le nombre de fois qu’il utilise son hélicoptère"

Qui n'a pas des voisins curieux ? Ceux d'Ed Sheeran le sont tout particulièrement. Ils surveillent le chanteur et sa famille de très près. On vous explique pourquoi.

Pour voyager depuis sa résidence du Suffolk appelée "Sheeanville", Ed Sheeran utilise régulièrement son hélicoptère. Jusque-là aucun problème, il peut utiliser son hélicoptère autant qu'il le souhaite, à condition qu'il fasse construire un héliport pour celui-ci. En effet, une réglementation qui a été mise en place en 1988, stipule que les hélicoptères ne peuvent décoller et atterrir "à un emplacement temporaire" que pendant 28 jours par année civile. Mais est-ce que Sheeran dépasse cette règle ? Difficile à dire. Selon "The Sun", ses voisins, sont impatients de l'attraper lors de son 29e vol en hélicoptère. Dans l'article, une source proche du voisinage aurait déclaré : "Certains des voisins d'Ed ont compté le nombre de fois où il a utilisé un hélicoptère et surveillent les hélicoptères."

Pas la première querelle de voisinage

Ce n'est pas la première fois que le chanteur de "Shape of you" a des soucis avec ses voisins. Il y a quelque temps déjà, le chanteur a fait construire un étang à des fins de conservation de la nature. Mais c'est là où le bât blesse, ses voisins ont mal interprété son geste. Pour eux, le chanteur se faisait plaisir en construisant une piscine privée. Ils ont par la suite affirmé que le chanteur avait placé des bottes de foin autour de l'étang pour le "cacher". Manifestement, cet étang fait toujours autant de bruit, car l'année dernière, des plaintes ont également été déposées pour nuisance olfactive.

La maison d'Ed Sheeran où il vit avec sa femme Cherry Seaborn est estimée à 3.7 millions de livres sterling. Elle comprend 5 maisons, un terrain de football, un verger, une cuisine extérieure et une zone de divertissement.