Liam Gallagher survit à un accident d'hélicoptère

Liam Gallagher est en voie de guérison après avoir fait une chute d'hélicoptère. Le chanteur a posté une photo de son visage couvert de bandages expliquant qu'il est tombé d'un hélicoptère. Il écrit : "Regardez ça, je suis tombé d'un hélicoptère hier soir, c'est incroyable".



Il n’en a pas dit plus sur les raisons de l’accident ou sur le contexte des faits. Il n’a pas non plus dit si il y avait d'autres blessés. Ce soir-là, l’artiste se produisait au festival de l'île de Wight, au Seaclose Park de Newport, en Angleterre, avant que cela ne se produise.