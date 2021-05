Lilian Renaud (The Voice France) affirme s'être fait arnaquer après sa victoire: il avertit Marghe

Lilian Renaud avait remporté la 4? saison de The Voice France en 2015. L'homme de 29 ans revient sur sa victoire dans une interview accordée à Télé-Loisirs. Le vainqueur de la 4ème saison dit avoir été "arnaqué" après sa victoire. Il a voulu avertir Marghe, la nouvelle gagnante du concours de chant. La jeune femme, talent de l’équipe de Florent Pagny, va débuter sa carrière grâce au contrat avec le label Universal offert avec cette victoire. Elle va enregistrer son premier album.

"Qu’elle fasse attention, car c’est un métier avec diverses sources de revenus: on ne comprend pas toujours d’où vient l’argent entre les droits, les royalties et on se rend compte que les gens autour de vous se servent ici et là et au bout, il ne te reste plus rien! Il faut donc faire bien attention, se renseigner, prendre éventuellement un avocat afin de rentabiliser et de voir un petit peu la couleur, le fruit de votre travail", a dit Lilian à Télé-Loisirs.

"Je me suis fait arnaquer. Et pas seulement à mes débuts (...) ça a duré longtemps. C’est pourquoi il faut être vigilant. Souvent, vous entendez des artistes dire: "J’ai de la chance, j’ai signé dans un gros label, j’ai plein de gens qui m’entourent". Justement, il faut bien faire attention à qui vous entoure."