Lily Allen mariée en secret: voici les photos

C'est, comme de nombreux Américains, en toute simplicité et intimité que Lily Allen a choisi de dire "oui" à David Harbour, à Las Vegas.

Le Daily Mail révèle qu'ils se sont mariés le lundi 7 septembre. Et ils ont choisi d'être à fond dans le kitsch en demandant à un sosie d'Elvis Presley d'officier lors de la cérémonie. Et c'est dans la célèbre chapelle de Graceland qu'ils se sont mariés, celle où Elvis et Priscilla Presley avaient échangé leurs vœux de mariage.

Sur Instagram, la chanteuse poste 3 photos du grand jour. L'une avec le sosie d'Elvis dans la chapelle, une autre dans la rue et une troisième sur laquelle Lily Allen mange un hamburger en robe de mariée.

Elle avait justement opté pour une robe courte blanche style années 60 signée Dior, et un court voile attaché à son chignon.