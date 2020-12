Lily Allen a récemment lancé sa propre marque de sextoys et parle ouvertement de masturbation féminine. Cela ne semble pas plaire à tous.

Interviewée dans le podcast "You Come First", Lily Allen a expliqué que sa marque de sextoys n'avait pas été accueillie positivement par tous. Dans le podcast, la chanteuse parle de plaisir féminin. Elle a en effet lancé sa marque Womanizer Liberty by Lily Allen en octobre dernier pour briser le tabou sur le plaisir sexuel.

Pour elle, la société actuelle ne parle pas assez de la masturbation. Et lorsqu'elle a commencé elle-même à le faire, elle a eu des "commentaires incroyables d'hommes et de certaines femmes" disant que son mari (David Harbour) ne savait pas la satisfaire. "Notre culture encourage la co-dépendance sexuelle, tu dois compter sur quelqu'un pour te satisfaire."

Pour Lily Allen, tout cela est aussi lié au féminisme, un autre de ses combats. "Les gens pensent qu'une femme ne peut pas tenir sur ses deux pieds et gagner son propre argent, que c'est menaçant pour les hommes."