"Elle aurait cessé de s'alimenter": les médecins s'inquiètent de l'état de santé de Linda de Suza

Depuis l'annulation de la sortie de son nouvel album "Cartes postales du Portugal" en 2020, Linda de Suza ne donne plus de nouvelle. Selon le magazine France Dimanche, il semblerait son état de santé, soit inquiétant.



La chanteuse Linda De Suza est devenue très populaire en France en 1978 lors de la sortie de son single "Le Portugais." D'après les informations que possède le média, l'artiste de 74 ans serait "hospitalisée depuis plusieurs semaines", en raison de troubles psychologiques. "Partie dans son monde, elle évoquerait un combat entre les forces du bien et du mal les médecins s'inquiéteraient, car elle aurait cessé de s'alimenter. Ses chances de rémission s'amenuiseraient", expliquent nos confrères.



Paranoïa ?



Cet état de paranoïa décrit n'est pas si surprenant. En 2010, Lisa de Suza avait porté plainte pour usurpation d'identité contre son conjoint. Pourquoi ? Car elle a découvert que sept comptes en banque avaient été ouverts à son nom dans son dos depuis 1979. Elle s'était d'ailleurs exprimée sur le sujet : "Il a tout fait pour que je ne m'occupe pas des questions d'argent depuis mon arrivée chez Carrère [sa maison de disques, NDLR]. Je suis ruinée. Je touche 400 euros par mois et, sans fiches de paie, je n'aurai pas de retraite."



Entre 1990 et 2017, la chanteuse avait pourtant remonté la pente en faisant un retour fulgurant sur le devant de la scène grâce aux diverses tournées Âge tendre et tête de bois effectuées en 2014, 2016 et 2017. Lors de l'annulation de son dernier projet musical, son équipe promotionnelle avait annoncé "des raisons de santé." Une explication qu'elle avait souhaité démentir.