Linda Evangelista: sa première couverture depuis qu’elle a été "défigurée" par une opération ratée

Dans les années 90, Linda Evangelista faisait partie de ces mannequins vedettes qui étaient en une de tous les magazines. Mais ces 5 dernières années, vous n'avez sans doute pas beaucoup vu son visage, le top model ayant subi traitement esthétique qui a échoué.

Elle fait son retour en couverture du magazine Vogue de septembre, coiffée d'un foulard et d'un chapeau. Pour réaliser ces photos sans laisser apparaitre les dommages causés par cette opération échouée, la maquilleuse Pat McGrath dit avoir "délicatement dessiné son visage, sa mâchoire et son cou avec du ruban adhésif et des élastiques". "Ce ne sont pas ma mâchoire et mon cou dans la vraie vie", confie-t-elle à Vogue. . "Vous ne me verrez pas dans un maillot de bain, c'est sûr".

Il y a plusieurs années, la Canadienne s'était tournée vers la cryolipolyse, un traitement qui vise à détruire la graisse par le froid. Mais le "CoolSculpting" de Zeltiq Aesthetic n'a pas eu l'effet escompté et Linda Evangelista s'est retrouvée "brutalement défigurée".

Une plainte été déposée par la mannequin contre l'entreprise californienne, pour "blessures graves". Linda Evangelista se dit aujourd'hui dit "ravie d’avoir réglé l’affaire".

Elle se dit "déformée" et tente de s'accepter : "J'essaie de m'aimer comme je suis. Mais pour les photos... Nous créons des rêves. Je pense que c'est autorisé", précise-t-elle.

Après de longs mois dans l'ombre, Linda Evangelista reprenait il y a quelques semaines le chemin des shootings… Pour Vogue et avant cela pour Fendi, qui a fait appel à la célèbre mannequin pour célébrer les 25 ans d'un de ses modèles emblématiques de sac à main.