Line Renaud révèle pourquoi elle a tenu secret son AVC

En avril 2019, Line Renaud était hospitalisée d'urgence, pour une chute, officiellement… En fait, elle a fait un AVC et explique aujourd'hui pourquoi elle a menti.

Dans Paris Match, elle explique les coulisses de cette soirée du 10 avril 2019.

"Il était environ 7h30. Mon chien, Pirate, dormait sur mon lit. Je me lève pour aller à la salle de bain et là, je glisse. Je tombe assise, au pied du lit, incapable de me relever. Pirate me regarde. Je ne comprends pas ce qui m’arrive. J’essaie de bouger – 'Lève-toi, idiote !' –, comme dans ces rêves où l’on est incapable de fuir alors qu’il y a urgence. Dieu sait comment mes jambes se sont coincées sous le lit. C’est en me débattant que j’ai dû me casser la cheville droite", raconte-t-elle.

Elle n'a pas menti sur sa chute, qui a bel et bien eu lieu, mais a caché l'AVC pour une raison logique : la peur.

"J’ai eu peur qu’avec l’étiquette AVC collée sur le front on ne me confie plus de rôles ! Je me suis aussi souvenue de ce que me répétait Loulou : 'Un artiste n’a pas le droit d’être malade, ni de se montrer diminué.'", raconte encore Line Renaud.

Aujourd'hui, l'actrice de 92 ans assume et prend soin d'elle, mais ne compte pas s'arrêter de tourner pour autant !