Lio révèle la somme d'argent qu'elle touche chaque année grâce à ses tubes des années 1980

Lio était l'invitée de l'émission "On refait la télé" sur RTL. La chanteuse, qui est aussi comédienne, a évoqué l'argent qu'elle gagne grâce à la musique.

Lio est en ce moment en pleine promotion de son nouveau téléfilm "Elle m'a sauvée", qui aborde les violences conjugales. Invitée d'"On refait la télé" sur RTL, la comédienne et chanteuse de 59 ans a révélé le salaire qu'elle touche chaque année grâce à ses tubes des années 1980. Une somme qui n'est en fait pas aussi élevée que l'on pourrait croire. Lio a expliqué qu'entre les interprètes et les compositeurs, "ce n'est pas du tout pareil. En fait, quand vous faites une chanson, vous avez plusieurs formes de rémunération. Ce sont ceux qui écrivent la chanson, les auteurs et les compositeurs, qui ont une rente à vie".

À la question de savoir combien elle gagne, Lio a donc répondu: "moi, je gagne entre 5.000 et 12.000 euros, dépendant des années".