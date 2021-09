Lionel Messi et Antonella Roccuzzo posent en amoureux devant la tour Eiffel

Lionel Messi et sa femme Antonella Roccuzzo ont passé une soirée romantique dans la capitale française. Le footballeur a partagé un tendre cliché sur son compte Instagram.

Lionel Messi à Paris, le rêve des fans du PSG s’est réalisé. Les premiers pas de la star argentine ont illuminé la Ligue 1 dimanche dernier lors de la rencontre Reims-PSG (0-2). La signature du sextuple Ballon d’Or au PSG est sans doute l’événement le plus important du dernier mercato, mais aussi un événement médiatique tout court.

Celui qui est considéré par de nombreux observateurs comme le meilleur footballeur de l’histoire vit donc désormais dans la Ville Lumière. En atteste cette photo partagée par Lionel Messi sur son compte Instagram, suivi par près de 260 millions d’abonnés. Aux côtés de son épouse Antonella Roccuzzo, Lionel Messi prend la pose, la tour Eiffel scintillante en arrière-plan.

Lionel Messi et Antonella Roccuzzo semblent inséparables. En couple depuis 2009, ils se sont mariés en 2017 et sont les parents de trois enfants : Thiago (9 ans), Mateo (6 ans) et Ciro (3 ans). "La Pulga" les a d’ailleurs inscrits dès lundi dans les catégories jeunes de son nouveau club.

Antonella Roccuzzo a un rôle très important auprès de son footballeur de mari. On dit même que c’est elle qui a le dernier mot sur les choix de Lionel Messi, même en ce qui concerne football. "C'est elle la boss, racontait une source au Parisien. C'est la maman qui gère tout, une sorte de petit Napoléon qui décide de toutes les stratégies. Notamment en termes d'image de Léo."