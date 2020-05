Lisa Kudrow (Phoebe dans Friends) rassure les fans: "Votre patience va être récompensée"

La réunion très attendue des acteurs de la série Friends sur la plate-forme HBO Max a été repoussée à Thanksgiving (soit le 3ème jeudi du mois de novembre) en raison de la pandémie de coronavirus.

Mais Lisa Kudrow, qui interpète Phoebe, a rassuré les fans que l'événement quand il se produira, vaudra la peine d'attendre.

L'actrice a déclaré à Entertainment Tonight. "Ça va être drôle. Je veux dire, ce sera vraiment amusant". Lisa Kudrow, 56 ans, a expliqué que les six stars de la sitcom ne se sont plus retrouvées dans la même pièce depuis longtemps, excepté pour un dîner privé il y a quelques mois.

Après avoir été un incontournable de Netflix pendant des années, la série Friends est passée au nouveau service HBO Max dont la plate-forme sera lancée mercredi aux Etats-Unis.

Ce show a fait de Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer des stars internationales. Créé en septembre 1994 dans le cadre de la programmation du jeudi soir de la chaîne NBC, il a duré 10 saisons.

Le producteur exécutif et réalisateur de Friends, Kevin Bright, a récemment révélé que les retrouvailles n'auraient pas lieu avant que les six stars puissent être ensemble dans une pièce, ce qui n'est pas possible pour le moment en raison des restrictions COVID-19 qui sont en place.

"Nous pensons que les retrouvailles doivent se faire devant un public. (...) Donc, pour le moment, nous espérons que la spéciale sera terminée pour Thanksgiving (fête traditionnelle américaine qui a lieu le 3ème jeudi du mois de novembre)'', a déclaré Kevin Bright.