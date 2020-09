Loana battue par son ex: après avoir nié, il reconnaît l’avoir frappée

Loana accuse son ex, Fred Cauvin, de l’avoir violentée à plusieurs reprises. Alors qu’il avait d’abord nié les faits, il reconnaît avoir levé la main sur Loana.

Le jeudi 17 septembre, Loana a choqué ses followers en publiant des photos d’elle le corps et le visage tuméfiés. Elle accusait ainsi son ex-compagnon, Fred Cauvin, de l’avoir battue. Ce dernier a reconnu certains faits auprès de PurePeople.

Selon son témoignage, Fred Cauvin s’en est pris à Loana en février dernier. "Elle avait pris trop de drogue, elle était excessive. Elle ne me laissait pas dormir. Je me suis levé, j’ai gueulé et je lui ai mis une gifle pour qu’elle se calme, tout simplement."

Il assure que c’est la seule fois où il a levé la main sur elle et affirme également qu’elle avait été également "physiquement violente" avec lui.

Après la gifle, la police a été appelée. "Sur place, ils ont découvert de la drogue partout dans l'appartement. Puis quand ils sont revenus avec une équipe spécialisée, elle avait tout jeté dans les toilettes et tiré la chasse", assure-t-il. Ils ont ensuite été embarqués au commissariat: "Loana a fait 12 heures de garde à vue par rapport à la drogue trouvée chez elle. Moi j'ai fait 48 heures de garde à vue parce que j'avais levé la main sur elle."

En février, Loana l’avait déjà accusé de violence, mais uniquement verbales. Il s’était défendu à l’époque disant ne pas avoir levé la main sur elle. Même si ses dires changent aujourd’hui, il n’explique pas les hématomes sur le corps de son ex.