Loana dévoile son nouveau business et divise ses fans: "Elle est tombée bien bas" (vidéo)

Loana vient de dévoiler à ses fans son nouveau projet pour gagner de l'argent. Une idée qui ne plait pas à tout le monde.

"Hello, c'est Loana. Je voulais vous annoncer que si vous vouliez un message pour toute occasion, vous pouvez contacter Vidoleo, me contacter moi surtout, pour que je puisse vous souhaiter ce que vous voulez, quand vous le voulez et où vous le voulez. Je vous fais de gros bisous", explique Loana dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Vidoleo, c'est une plateforme via laquelle de nombreuses stars proposent leur dédicace contre rémunération. Sur la page de Loana, on peut découvrir que la gagnante de Loft Story fournit des messages vidéos contre… 60 euros. Dans un premier temps, la star avait indiqué un prix de 90 euros, qui avait beaucoup fait réagir ses fans. "C'est vraiment pas donné", "La pauvre, elle est tombée bien bas", "Non mais sérieux, elle touche le fond là", peut-on notamment lire. D'autres par contre semblent apprécier l'initiative.