Loana donne de ses nouvelles et accuse Sylvie Ortega: "On a voulu me faire crever"

Loana a été transférée en unité psychiatrique après son hospitalisation. L’ex star de téléréalité avait été victime d’une overdose le 22 février dernier. Depuis plusieurs semaines, les voix s’élevaient pour pointer du doigt une personne néfaste de l’entourage de Loana: Sylvie Ortega.

Loana donne de ses nouvelles après son overdose. Selon le site PurePeople, elle est à présent en unité psychiatrique et expose sa vérité en expliquant qu'il ne s'agit pas d'une overdose de GHB, mais bien d'une intoxication médicamenteuse. Elle pointe son amie Sylvie Ortega comme responsable.

Selon le site, elle dit être ""enfermée dans une chambre blanche, sans télévision, à regarder le plafond, à cause de la dose massive de médicaments. On a voulu me faire crever." Sylvie Ortega lui aurait donné deux Xanax, deux somnifères et deux anxiolytiques. Jusqu'à présent, la meilleure amie de Loana avait seulement avoué lui avoir donné un Xanax le soir de son overdose.