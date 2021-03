Dans les colonnes du Parisien, Loana s'est confié sur son séjour en hôpital psychiatrique.

Le 22 février dernier, Loana était hospitalisée pour ce qui avait d'abord été présenté comme une overdose. Quelques jours plus tard, elle avait confié que son amie Sylvie Ortega avait tenté de la "faire crever" en lui administrant une surdose de médicaments. Elle avait également accusé de vol. Des propos auxquels s'était fortement opposée la principale intéressée.

Ce mardi, Loana a souhaité revenir sur son hospitalisation dans les colonnes du Parisien. Elle a notamment expliqué que le personnel soignant l'avait soutenu. Une infirmière lui aurait dit: "on ne va pas t'appeler Loana, parce que tout le monde va savoir que tu es là. On va t'appeler Louna, comme une louve, celle qui protège les autres". L'ancienne star de téléréalité a confié que cela lui avait fait du bien. "Je n'avais pas internet, il n'y avait pas de réseau. Personne ne pouvait venir me voir. J'en ressors mieux."

"Les gens sont moins fous que dehors"

Loana a également assuré être plus "détendue" aujourd'hui et que cette expérience lui avait permis de faire le point sur sa vie. "Je peux même vous dire qu'à l'intérieur d'une clinique psychiatrique, les gens sont moins fous que ceux qui sont dehors. Ils sont plus sincères. Ils n'ont pas besoin de jouer. Ça a été une leçon de vie."