Loana, victime de violences de la part de son ex, Fred Cauvin? Il se défend

Nous vous le relations hier, l'ancienne gagnante de Loft Story, Loana, murée dans le silence sur les réseaux sociaux et qui était apparue récemment affaiblie dans son lit a décidé de sortir du silence et de dire à sa communauté Instagram ce qu'elle traverse. Elle accuse son ancien compagnon de violences conjugales. Elle a partagé des clichés de son corps marqué par des hématomes.

Contacté par Star Mag, le principal intéressé à choisi de donner sa version des faits et réfute quelconque violence. Il va porter plainte pour diffamation et ne veut plus avoir de contact avec elle.

Alors d'où viennent ces bleus?

Selon Fred Cauvin, Loana se serait blessée toute seule. "Elle se cogne la tête contre les murs, elle tombe par terre quand elle a trop bu ou qu’elle prend trop de médicaments ou qu’elle prend de la drogue, elle se taille les veines ", a détaillé l’ex petit-ami qui explique que Loana a renoué avec "ses démons".