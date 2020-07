Lori Loughlin bientôt en prison: elle vend sa maison

Lori Loughlin doit purger deux mois de prison ferme pour son rôle dans les admissions frauduleuses de ses filles à l’université. Avant d’y entrer, elle prépare ses affaires. Elle a notamment vendu sa villa luxueuse au rabais.

Lori Loughlin s’apprête à passer deux mois en prison. Avant ça, elle passe quelques derniers instants en famille et prépare ses affaires. Elle a fêté son 56ème anniversaire en compagnie de son mari, Mossimo Giannulli, et leurs filles, Isabella Rose (21 ans) et Olivia Jade (20 ans)

Une source confie au magazine People qu’ils privilégient leur intimité. "Ils ne savent toujours pas ce qui arrivera lorsqu'elle entrera en prison en août. C'est incroyablement stressant pour eux. Ils veulent juste que ce soit terminé."

L’actrice américaine et son mari ont tous les deux plaidé coupable dans l’affaire des admissions frauduleuses à l’université. En plus des deux mois de prison, Lori devra payer une amende de 150 000 dollars, 100 heures de travaux d’intérêt général et deux ans de liberté surveillée. Son mari purgera quant à lui cinq mois de prison ferme et payera 250 000 dollars d’amende.

Pour faire face financièrement et assurer leurs arrières, le couple a vendu au rabais sa luxueuse villa de Bel Air à Los Angeles. Le patron de Tinder l’a acheté pour "seulement" 18 millions de dollars.