Lorie en maman rayonnante: "Il ne manque plus rien à mon bonheur"

Lorie est maman depuis le début du mois de septembre 2020. Sur son compte Instagram, elle confie son quotidien avec sa fille, Nina. Elle donne aussi son mode de fonctionnement avec le papa et les grands-parents.

La chanteuse et actrice, Lorie Pester est maman depuis le 11 septembre dernier d’une petite Nina. Elle se confie sur son quotidien de maman sur son compte Instagram. "Avant il me manquait quelque chose pour être vraiment heureuse. Maintenant, il ne manque plus rien à mon bonheur. Franchement, tout est là. Je vis pleinement le moment présent."

La jeune femme reste néanmoins très discrète, elle a tenu sa grossesse secrète pendant longtemps après des années de combat pour être enceinte. Aujourd’hui, elle raconte à Télé Star avoir trouver une nouvelle motivation: "Depuis que j’ai ma petite, je ne lâche plus rien. Ça réveille vos peurs, il faut travailler sur soi."

Heureusement, Lorie n’est pas seule, elle délègue souvent au papa, mais aussi aux grands parents.